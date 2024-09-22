У Києві нормалізувалась якість повітря
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Києві 22 вересня нормалізувалась якість повітря, повідомила Київська міська державна адміністрація.
Станом на 15:30 в столиці спостерігається низький рівень забрудненості повітря, тож усі попередні рекомендації щодо обмежень прогулянок на вулиці і провітрювання домівок скасовуються.
Найнижчий рівень забрудненості спостерігають на пункті моніторингу на правому березі за адресою вулиця Щусєва, 20—34 зі 100 балів. Найвищу забрудненість повітря також фіксують на правому березі — у пункті моніторингу на Берестейському проспекті, 97. Там показник становить 47 балів.
Значне погіршення якості повітря у Києві зафіксували 20 вересня — в області вирували пожежі в екосистемах. Тоді Київ був першим з усіх міст у світі за рівнем забрудненості повітря.
- Загальний індекс якості повітря (CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.