Ліхтенштейн вступить до Міжнародного валютного фонду
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
У Ліхтенштейні пройшов референдум щодо вступу країни до Міжнародного валютного фонду. За були 55,8% громадян, а проти — 44,2%.
Про це повідомила організація Europe Elects.
Переговори про членство Ліхтенштейну в МВФ тривали з осені 2022 року. Уже в березні і квітні 2024 року Ліхтенштейн виконав усі вимоги для вступу до МВФ — Виконавча рада та Рада керуючих Фонду схвалили членство країни переважною більшістю голосів.
Влада Ліхтенштейну зазначала, що вступ до МВФ допоможе країні «зміцнити репутацію та видимість бізнесу», захистить від фінансових ризиків і активізує економічні відносини з іншими країнами. Крім того, князівство хоче закріпитися в ролі міжнародного фінансового центру.
Зараз членами Міжнародного валютного фонду є 190 країн.
- Міжнародний валютний фонд — це спеціалізована установа ООН із дуже широкою автономією. Фонд заснували у 1945 році для сприяння монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення фінансового зростання та збільшення зайнятості населення. Україна є членом МВФ із 1992 року.