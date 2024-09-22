Росіяни атакували Харків. Понад два десятки постраждалих, серед них — діти
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- Ірина Перепечко
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Російські військові ввечері 21 вересня атакували Харків. Наразі відомо про 21 постраждалу людину, троє з них — діти.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами речника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, для атаки армія РФ використала літак Су-34 — з міста Бєлгорода запустила три керовані авіаційні бомби. Йдеться про ФАБ-250.
Один з двох КАБів, що летіли на Харків, влучив у Шевченківському районі, за 5 метрів від 16-поверхового житлового будинку. Навпроти нього загорілося чотири автомобілі, ще 21 автівка пошкоджена.
О 00:44 повідомляли про поранених віком від 8 до 84 років. Серед них троє дітей — восьми років і двоє сімнадцяти. Зазначали, що в більшості гостра реакція на стрес, двоє людей у важкому стані. троє в легкому. Всі решта — в середньому.
Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.