Bloomberg: Український план перемоги містить пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС

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Пресслужба Офісу президента України

План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він 26 вересня представить американському президентові Джо Байдену, передбачає запрошення до НАТО і чіткий шлях до членства в ЄС.

Про це пише Boomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, Зеленський наполягатиме на тому, щоб Байден надав офіційне запрошення до вступу в НАТО і взяв на себе зобовʼязання щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Bloomberg зазначає, що план вимагає чіткого шляху до членства в Європейському Союзі та інших економічних і безпекових домовленостей.