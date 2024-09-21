Bloomberg: Український план перемоги містить пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Пресслужба Офісу президента України
План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він 26 вересня представить американському президентові Джо Байдену, передбачає запрошення до НАТО і чіткий шлях до членства в ЄС.
Про це пише Boomberg з посиланням на джерела.
За даними агентства, Зеленський наполягатиме на тому, щоб Байден надав офіційне запрошення до вступу в НАТО і взяв на себе зобовʼязання щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Bloomberg зазначає, що план вимагає чіткого шляху до членства в Європейському Союзі та інших економічних і безпекових домовленостей.
- Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену, а також кандидатам в президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни.