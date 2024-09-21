Обстріл місії Червоного Хреста на Донбасі: прокуратура зібрала докази причетності Росії

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Слідчі зібрали докази, що вантажівку з працівниками Червоного Хреста на Донеччині обстріляли російські війська. Тоді загинули троє співробітників місії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події вилучили уламки боєприпасів і БпЛА.

Слідство встановило, що артилерійський обстріл здійснили двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152 мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що є лише на озброєнні Збройних сил РФ.

«Снаряди калібру 152 мм використовувалися в тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», але й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста», — зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначили напрямок прильоту.

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, були в районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області — ця територія зараз окупована російськими військами.

На окупованій території, з якої здійснили атаку, у бойових діях беруть участь:

1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;

артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.

Ці підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами калібру 152 мм та ударні БпЛА «Ланцет».

Удар по місії Червоного Хреста

12 вересня російські війська вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії, по автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка на Донеччині. Троє співробітників загинули — вони громадяни України, уточнив омбудсман Дмитро Лубінець. Ще двоє працівників з пораненнями потрапили в лікарню, один з них — у важкому стані.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Президент України Володимир Зеленський після цього закликав світ реагувати «жорстко й принципово» на удари Росії.

Червоний Хрест рішуче засудив смертельний російський удар по гуманітарній місії на Донеччині.