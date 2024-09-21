МЗС України: РФ готує удари по критично важливих обʼєктах української ядерної енергетики напередодні зими
- Автор:
- Оля Березюк
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Росія готує удари по критично важливих обʼєктах української ядерної енергетики напередодні зими. Ідеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої на АЕС і передавальні підстанції, які є важливими для безпечної роботи атомної енергетики.
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, пошкодження цих обʼєктів створює високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Українські спецслужби вже передали ці дані партнерам. Також поінформували МАГАТЕ.
«Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, не допустити сценарію терористичної держави», — підкреслив він.
- 20 вересня МАГАТЕ схвалило резолюцію, в якій закликало негайно вивести військовий та інший персонал Росії з території ЗАЕС і повернути станцію під контроль України.