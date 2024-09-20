Глава МЗС Польщі назвав свою пропозицію передати Крим під мандат ООН «гіпотетичною дискусією»

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для проведення референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії.

Про це пише Onet.

Сікорський зазначив, що Польща не має жодних сумнівів у своїй підтримці територіальної цілісності України і що він неодноразово це підкреслював.

«Проте на конференції була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії», — розповів глава польського МЗС.

Напередодні, 19 вересня, Сікорський заявив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим «символічно» важливий, а для України він важливий «стратегічно». Тож він не бачить, як країни зможуть домовитися без демілітаризації півострова.

«Ми могли б передати його [Крим] під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», — зазначив голова МЗС Польщі.