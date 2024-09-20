«Океан Ельзи» випустив перший за вісім років альбом
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Гурт «Океан Ельзи» презентував свій десятий студійний альбом «Той день». Це перший новий альбом колективу за останні вісім років.
Про це група повідомила у Facebook.
До платівки ввійшло 12 пісень.
- «Мукачево»;
- «Шіле»;
- «2 000 миль»;
- «Кольорові вежі»;
- «Дихотомія»;
- «Ніч розведе мости»;
- «Високі башти»;
- «Без образ»;
- «Як ніколи»;
- «Мамо!»;
- «Вогонь»;
- «Пісня пісень».
З першою піснею — «Мукачево» — шанувальники могли ознайомитися ще 17 вересня, коли на неї вийшов анімаційний кліп. Інші пісні з нового альбому можна прослухати на стримінгових сервісах.
«Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній», — поділився фронтмен Святослав Вакарчук.
На обкладинці альбому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є символом пробудження життя і щорічного переродження.