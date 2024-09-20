У швидкісних потягах «Укрзалізниці» відтепер буде Wi-Fi

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Усі пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» «Укрзалізниці» відтепер матимуть доступ до інтернету через Wi-Fi.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Тепер десять поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два міжрегіональні поїзди локомотивної тяги мають доступ до Іінтернету.

Для того щоб скористатися Wi-Fi в поїзді, потрібно обрати мережу під назвою WiFi test. Безкоштовним буде 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Після доєднання до мережі атоматично відкриватиметься сторінка порталу portal.uz.com.ua з основною інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Поки доступ до Wi-Fi тестуватимуть, він залишатиметься безкоштовним для пасажирів, зазначили в «Укрзалізниці».

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала створення унікального інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Вона також адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору та створила мапу безбарʼєрності вокзалів України.