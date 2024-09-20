Вбивство на АЗС: підозрюваного відправили під варту

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Підозрюваному у вбивстві пенсіонера на заправці в Святошинському районі Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, 41-річний киянин буде під вартою до 16 листопада. Як зазначають прокурори, підозрюваний жодних свідчень не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

За даними слідства, вранці 18 вересня на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у свій автомобіль Honda Accord.

Після короткого діалогу підозрюваний вистрелив у голову власника машини, після чого забрав ключі від автівки, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.