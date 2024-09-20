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Держслужбовцям і військовим заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером Telegram не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

Виняток становитимуть лише ті службовці, для яких використання цього месенджера є частиною службових обовʼязків.

Таке рішення ухвалили на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Там обговорили загрози національній безпеці, повʼязані з використанням месенджера Telegram.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов навів дані, що російські спецслужби мають доступ до особистого листування користувачів Telegram — навіть до видалених повідомлень і персональних даних.

«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram — це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», — наголосив він.

Представники СБУ та Генерального штабу ЗСУ зазначили, що ворог активно використовує Telegram для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення. Таким чином росіяни можуть визначати геолокації користувачів, корегувати ракетні удари тощо.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що йдеться не про особисті смартфони — рішення стосується лише службових пристроїв.

«Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових компʼютерах», — написав він.