Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача
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- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указі № 640/2024, опублікованому на сайті глави держави.
До персонального складу Ставки ввели:
- віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулебу;
- міністра закордонних справ Андрія Сибігу;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
Позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затвердили в персональному складі Ставки, а колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу — вивели з її складу.
- Ставка верховного головнокомандувача — це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що забезпечує стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями під час війни. В Україні її утворили 25 лютого 2022 року.