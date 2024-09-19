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Танки Leopard, зенітні установки Gepard та дрони. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Уряд Німеччини 19 вересня оголосив про новий пакет допомоги для України, в який увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони й багато іншого.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.