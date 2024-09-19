У справі Харві Вайнштейна зʼявилася нова позивачка

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Голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних злочинах.

Про це повідомляє Euronews.

Особу позивачки не розкривають. Її адвокатка зазначила, що клієнтка готова виступити на суді та розповісти свою історію перед присяжними.

Нове звинувачення класифіковане як «злочинний статевий акт». Згідно з позовом, це сталося у період між 29 квітня і 6 травня 2006 року в готелі на Нижньому Манхеттені.

Вайнштейн довгий час стверджував, що він ніколи не займався сексуальними діями без згоди. Адвокат Артур Айдала повторив у середу, що його клієнт «ніколи нікого не змушував», і додав, що нічого не знає про нову позивачку.

Прокурори повідомили, що наразі є свідчення про три можливі сексуальні злочини, які відбулися між 2006 і 2016 роками.