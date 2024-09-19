Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Гарріс та Трампом під час візиту до США
- Автор:
- Оля Березюк
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський може зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом під час візиту до США наступного тижня.
Джерела Bloomberg кажуть, що Гарріс хоче зустрітися з Зеленським у рамках зусиль щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.
За інформацією співрозмовників видання, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН, яка відбудеться з 24 по 30 вересня.
Крім того, Трамп заявив, що теж може зустрітися Зеленським. Журналісти запитали у кандидата в президенти від демократів, чи той має намір зустрітися з українським президентом, на що той відповів: «Певно, що так». Про інші подробиці Трамп не розповів.
Reuters зазначає, що Зеленський також виступить у Раді Безпеки ООН 24 вересня.
- Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену, Гарріс та Трампу український «план перемоги». Відомо, що він містить чотири основні пункти й ще один, необхідний Україні після завершення війни.