Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Гарріс та Трампом під час візиту до США

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський може зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом під час візиту до США наступного тижня.

Джерела Bloomberg кажуть, що Гарріс хоче зустрітися з Зеленським у рамках зусиль щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

За інформацією співрозмовників видання, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН, яка відбудеться з 24 по 30 вересня.

Крім того, Трамп заявив, що теж може зустрітися Зеленським. Журналісти запитали у кандидата в президенти від демократів, чи той має намір зустрітися з українським президентом, на що той відповів: «Певно, що так». Про інші подробиці Трамп не розповів.

Reuters зазначає, що Зеленський також виступить у Раді Безпеки ООН 24 вересня.