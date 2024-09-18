ООН вимагає від Ізраїлю вивести війська з палестинських земель

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На екстреній спеціальній сесії Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Ізраїлю «невідкладно припинити свою незаконну присутність» на палестинських територіях упродовж року.

Генасамблея закликає Ізраїль повернути землі та інше «нерухоме майно», усі активи, конфісковані від початку окупації в 1967 році, і всі культурні цінності, вилучені в палестинців і палестинських установ. Серед інших вимог резолюції до Ізраїлю — дозвіл всім палестинцям повернутися додому і відшкодувати їм збитки.

Резолюцію підтримали 124 країни, проти були 14, а 43, зокрема Україна, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада й Австралія, утрималися.

Делегат Ізраїлю відкинув текст резолюції як «дипломатичний тероризм».

«Можливо, ви забули, але не ми почали цю війну і не ми її обрали. Натомість ми збираємося тут, щоб подивитися на палестинський цирк ООН, цирк, де зло є справедливим, а війна — це мир, убивства виправдані, а терору аплодують», — додав він.

Ця резолюція випливає з консультативного висновку Міжнародного суду ООН, у якому суд у липні 2024 року оголосив, що подальша присутність Ізраїлю на палестинській території «є незаконною» і що «всі держави зобовʼязані не визнавати десятиліття окупації».

Накази Міжнародного суду є юридично обовʼязковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.

Генасамблея також «висловила рішучий жаль» через те, що Ізраїль «постійно і повністю ігнорує» зобовʼязання за Статутом ООН, міжнародним правом і резолюціями ООН.