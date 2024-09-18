У ЄС відреагували на вибухи пейджерів у Лівані, через які поранені тисячі людей

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Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав ситуацію з вибухами пейджерів у Лівані, через які кілька людей загинули, а тисячі дістали поранень, «надзвичайно тривожною».

Про це йдеться у його заяві на сайті Дипломатичної служби ЄС.

«Я можу лише засудити ці напади, які ставлять під загрозу безпеку і стабільність Лівану та збільшують ризик ескалації в регіоні», — написав він.

І додав, що вчора, 17 вересня, телефонував міністру закордонних справ Лівану Абдаллаху Бу Хабібу. Той поінформував Борреля про вибух великої кількості пейджерів по всій країні та про те, що лікарні не справляються із сотнями людей, які перебувають у важкому стані.

Жозеп Боррель резюмував, що навіть якщо ці атаки були цілеспрямованими, вони завдали серйозних наслідків для цивільних, серед яких і діти.

Європейський Союз закликає всі сторони запобігти «тотальній війні, яка призведе до тяжких наслідків у всьому регіоні та поза його межами».