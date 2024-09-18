Литва планує передати Україні ще €40—50 мільйонів допомоги до кінця року
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Литва планує передати Україні ще €40—50 мільйонів допомоги до кінця 2024 року.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з національної безпеки та оборони, передає LRT.
Цього року Литва вже надала Україні допомогу на €153 мільйони. Ще €10 мільйонів країна виділить на виробництво української ракети-дрона «Паляниця», а також постачить радари, обладнання для розмінування і системи ППО малої дальності.
За словами Кащюнаса, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обовʼязковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.
Також Литва зобовʼязалася щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу — зараз це близько €190 мільйонів.
- Литва активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє гроші міжнародним фондам підтримки України.
- У День Незалежності України Литва оголосила про новий пакет допомоги — туди увійшли ППО, зброя та боєприпаси.