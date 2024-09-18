Пашинян звинуватив ОДКБ у загрозі суверенітету країни. Перед цим у Вірменії викрили спробу перевороту, підготовку до якого вели в Росії
- Автор:
- Оля Березюк
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу збройного перевороту в країні, який готували кілька громадян країни та вихідці з Нагірного Карабаху.
Співробітникам Служби нацбезпеки вдалося встановити особи семи людей. Трьох людей заарештовано, решту оголошено в розшук.
За версією СК Вірменії, обвинувачені завербували кількох громадян республіки та жителів Нагірного Карабаху, обіцяючи виплачувати їм щомісяця по 220 тисяч рублів ($2400).
Завербованих відправили до Ростова-на-Дону під приводом проходження тримісячних військових зборів для «ознайомлення з новими видами важкої зброї, навчання навичкам їхнього застосування і несення бойового чергування» після повернення до Вірменії.
Також завербованих перевіряли за допомогою поліграфа, щоб зʼясувати їхні особисті характеристики, політичні погляди і звʼязки з правоохоронними органами Вірменії. Після цього їх розмістили на «військовій базі “Арбат”», де проводилися тренування з ведення бойових дій у закритих приміщеннях.
Учасникам групи також оголосили, що метою навчань є усунення чинної влади у Вірменії.
СК Вірменії стверджує, що деякі завербовані відмовилися брати участь у перевороті й повернулися в республіку. Решту розкрили силовики, перш ніж ті змогли довести задум до кінця.
У той же день премʼєр Вірменії Нікол Пашинян, коментуючи заморозку членства Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку, заявив, що ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії.
«Ми заморозили наше членство в ОДКБ не тільки тому, що організація не виконує своїх зобовʼязань щодо безпеки перед Вірменією, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, майбутнього існування, суверенітету та державності Вірменії», — сказав він під час Всесвітнього вірменського саміту.
- Раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Через це в червні він навіть повідомив про намір вийти з ОДКБ.
- У березні 2024 року стало відомо, що Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі. Країна має проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників. Єреван останнім часом зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США.
- 22 липня 2024 року Рада Європейського Союзу вперше в історії схвалила військову допомогу для Збройних сил Вірменії на суму €10 мільйонів з Європейського фонду миру (EPF).