Xbox знімає документальний фільм про розробників S.T.A.L.K.E.R. 2, які створюють гру в умовах війни в України

Новини

Xbox та українська студія GSC Game World анонсували вихід документального фільму про розробку гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» в умовах війни.

Про це повідомляє Variety.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року студія GSC Game World базувалася в Києві. Згодом команда була змушена переїхати до Праги, щоб завершити розробку гри до запланованого релізу в листопаді цього року. Документальна стрічка під назвою War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії в іншу країну.

Режисером стрічки став Ендрю Стефан, відомий за роботою над документальним серіалом Power On: The Story of Xbox. У центрі фільму будуть особисті історії креативної директорки Марії Григорович та її команди, які працюють в умовах війни.

«Зняти цей фільм не було моєю мрією. Але я справді вважаю, що важливо ділитися. Ми справді люди не публічні, і нам важко поділитися чимось особистим. Але ми подумали, що важливо поділитися зі світом трохи більше про те, як важко жити під час війни з власного боку», — сказала Григорович.

Очікується, що фільм вийде 3 жовтня на каналі Xbox.