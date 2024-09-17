У Лівані та Сирії масово вибухнули пейджери — майже 3 тисячі людей поранені

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У Лівані та Сирії вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Понад 1 200 людей отримали поранення, скільки з них є членами «Хезболли» — точно невідомо.

Оновлення: Зараз відомо про 8 загиблих і 2 750 поранених, 200 з них у критичному стані. Це дані від міністра охорони здоровʼя Лівану Фіраса Абіада.

За даними The Wall Street Journal, пейджери вибухнули протягом короткого проміжку часу 17 вересня. Вони були з нової партії, яку «Хезболла» отримала останніми днями. Представник угруповання заявив, що сотні бійців мали такі пристрої, і припустив, що зловмисне програмне забезпечення могло спричинити перегрів і вибух літієвих батарей. Деякі люди відчули нагрівання, тому викинули пейджери перед вибухом.

Ще один представник «Хезболли» сказав Reuters, що підрив пейджерів став «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що через один з вибухів постраждав посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Reuters не зміг підтвердити цю інформацію.

Телеканал канал Alhadath, який належить Саудівській Аравії, цитує анонімні джерела, які повідомляють, що лідери «Хезболли» та їхні радники отримали поранення внаслідок підриву сотень пейджерів у Лівані.

Кризовий оперативний центр Лівану, яким керує Міністерство охорони здоровʼя, закликав усіх медичних працівників направитися до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, які потребують невідкладної допомоги.

«Хезболла» звинувачує Ізраїль у скоординованому підриві пейджерів. Ізраїльські військові не коментують.

Ізраїльські медіа пишуть, що головне командування ЦАХАЛ повідомило місцевій владі про ймовірність ескалації після вибухів пейджерів «Хезболли» в Лівані, однак в цивільних інструкціях змін немає.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що «військові дії» в Лівані — єдиний спосіб відновити спокій на півночі Ізраїлю. США застерегли Ізраїль від ескалації з «Хезболлою».