Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Російські військові стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
У мережі ширяться фото вбитого імовірно українського військового зі скотчем на руках, у його груди ввіткнули меч із написом «За Курск». Омбудсман не уточнив, де саме та коли це трапилось. Він зазначив, що такі дії російської армії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та порушенням міжнародного права.
Лубінець уже направив листи до міжнародних організацій — Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Обʼєднаних Націй, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.
- Страта українських військовполонених — не нова тактика Росії, але за останній рік таких випадків побільшало. Генпрокурор Андрій Костін казав, що Україна розслідує 28 випадків розстрілу українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення Росії, через це загинули понад 60 українських військових.
- Генпрокурор Костін каже, що росіяни вбивали українських військовополонених у різних областях України. Це також робили різні підрозділи. Тож можна стверджувати, що це є політикою Кремля, її можуть зарахувати до злочинів проти людяності.