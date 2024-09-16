Ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку обрали запобіжний захід — застава без арешту

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Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн.

Про це оголосили на засіданні суду.

Також на Резніченка поклали наступні зобовʼязання:

прибувати за вимогою слідчого чи прокурора;

повідомляти слідчого, детектива та прокурора про зміну місця проживання і місця роботи;

не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу;

здати на зберігання паспорт, закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїзд за кордон;

утриматись від спілкування з іншими фігурантами справи;

носити електронний браслет.

Про яку справу мова

Справа, в якій фігурує Резніченко, стосується ремонту доріг у Дніпропетровській області. У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло лише першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування доріг. Витрати на поточний і капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, учасники схеми, щоб отримати першочергове фінансування, замінили у відповідних документах певні відомості.

Фігуранти уклали договори на ремонт доріг на суму 1,5 мільярда гривень з компанією, повʼязаною з головою Дніпропетровської ОДА. Журналісти раніше писали, що йдеться про фірму супутниці Резніченка. Слідство зʼясувало, що компанія завищила вартість матеріалів на понад 286 мільйонів гривень.

Частину цих грошей надалі вивели на рахунки інших компаній, повʼязаних із Резніченком та його заступником.