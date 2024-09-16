США ввели санкції проти представників МВС Грузії через порушення прав людини

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Міністерство фінансів США ввело санкції проти представників Міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської групи «Альт-Інфо». Їх звинувачують у підриві демократії в Грузії та прав людини.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, санкції запровадили проти директора департаменту з особливих доручень МВС Грузії Звіада Харазішвілі («Хареба») та його заступника Мілері Лагазаурі, лідерів «Альт-Інфо» Зураба Махарадзе і Костянтина Моргошії.

Санкції проти Харазішвілі і Лагазаурі ввели через «жорстокі репресії проти мирних протестувальників, активістів, журналістів і політичних опонентів». Мінфін США стверджує, що саме вони контролювали напади на мітингарів під час протестів проти суперечливого закону про «іноагентів». Сам Харазішвілі заявляв, що «він не бʼє молодих людей, а бʼє «недочоловіків» — і погрожував насильством щодо грузинських опозиціонерів.

Представники «Альт-Інфо» брали участь у гомофобних погромах і нападах на журналістів у 2021 і 2023 роках. Зокрема, у липні 2023-го представники групи розгромили прайд-фестиваль у Тбілісі.