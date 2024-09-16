Режисерку фільму «Росіяни на війні» внесли в чорний список Мінкультури

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Колишню працівницю пропагандистського каналу Russia Today внесли до цього списку, зокрема, за документальний фільм «Росіяни на війні» (Russians at War), який вона зрежисувала.

«Міністерство культури та стратегічних комунікацій України протистоїть будь-яким спробам використання мистецтва як інструменту російської пропаганди. Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде Російська Федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа», — прокоментували у відомстві.

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику з боку України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Реакція України

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що МЗС України виступило проти показу цього фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, оскільки, за його словами, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України. Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.