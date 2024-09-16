До програми «Національний кешбек» доєдналися 1,2 млн українців

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Протягом двох тижнів тестування програми «Національного кешбеку» картки для отримання виплат відкрили 1,2 мільйона українців.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на заході «Економічна політика України: відновлення під час війни», передає «Межа».

Тестування «Національного кешбеку» триватиме до жовтня. Наступного місяця його запустять повноцінно. До програми додали 169 тисяч товарів українських виробників, її фінансують за рахунок міжнародних донорів.

Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, — ось тут.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані в рамках кешбеку кошти можна буде витратити на послуги — медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку — 3 тисячі гривень за місяць.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек».