У «Дії» вже доступні гранти для студентів. Як це працює

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Гранти на навчання вже доступні в застосунку «Дія». Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання.

Про це повідомляють пресслужби «Дії» та Міносвіти.

На грант може претендувати той, хто:

вступає на бакалаврат (або магістрат медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Сума гранту залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності:

≥150 балів — грант від 15 000 грн;

≥170 балів — грант від 25 000 грн.

Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта обраної спеціальності. Наприклад, на спеціальність «Освіта / Педагогіка» коефіцієнт 1,5 — сума гранту збільшиться в 1,5 раза.

Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування. Студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у «Дії» — підтвердити та активувати грант потрібно з 15 вересня до 5 листопада цього року. Це можна зробити через мобільний застосунок «Дія» — для цього потрібно його оновити й обрати в переліку документів сертифікат на навчання. Грант активується після онлайн-підпису через Дія.Підпис.

Пізніше Міносвіти видасть наказ про надання грантів та автоматично перекаже кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти. Йдеться про наступні терміни: