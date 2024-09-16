Латвія передасть Україні британські бойові машини

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Латвія поставить в Україну закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVRT.

Про це Delfi дізналося в Міністерстві оборони Латвії.

Міноборони країни не розголошує конкретну кількість машин, які отримає Україну, з міркувань безпеки.

Латвія підписала з Великою Британією контракт у 2014 році, який передбачав купівлю загалом 123 бронемашин. Перші машини прибули в країну у 2015 році.

У 2019 році Латвія підписала ще один контракт з Великою Британією на закупівлю додаткової техніки.

Латвія продовжує надавати військову допомогу Силам оборони України. З початку повномасштабної війни підтримка України досягла приблизно 1% валового внутрішнього продукту Латвії. Україна отримує безпілотники, гаубиці, озброєння та індивідуальне спорядження, боєприпаси, протитанкову зброю, радари, інформаційно-технологічне обладнання.

Латвія з Великою Британією очолюють Коаліцію з безпілотників. До неї входять 16 країн. Вони інвестують ресурси у виробництво безпілотників, постачають їх в Україну, навчають українських військових.