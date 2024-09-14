Україна і Польща хочуть сформувати підрозділ з українців, які живуть за кордоном

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Київ і Варшава збираються розпочати формування підрозділу українців, які перебувають за кордоном. Тренувати його планують у Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія», передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, у Польщі живе близько 300 тисяч українських чоловіків, а загалом за кордоном зараз — майже один мільйон військовозобовʼязаних українців.

Андрій Сибіга додав, що зараз на часі питання про розробку Європейським Союзом програм для повернення українців додому. Україна тим часом має створити відповідні безпекові та інші умови.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає європейські країни припинити соціальні виплати українцям в обмін на вивчення мови цих держав. Це стосується українців, які користуються тимчасовим захистом.

Радослав Сікорський переконаний, що це допоможе і ЄС, і Україні.

«Припиніть ці виплати людям, які підлягають призову до армії. Не має бути виплат за уникнення служби в армії», — додав він.