Reuters: ЄС вивчає три варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів

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Giorgio Trovato / Unsplash

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти поновлення санкцій щодо російських заморожених активів. Це необхідно, щоб країни G7 («Великої сімки») виділили $50 мільярдів кредиту Україні за рахунок заморожених активів.

Про це пише Reuters.

Cанкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням країн-членів кожні шість місяців. Але США вимагають гарантій того, що ці активи залишаться замороженими, оскільки прибутки від них мають використати на підтримку України.

Як перший варіант Єврокомісія пропонує продовжити блокування активів Центробанку РФ ще на пʼять років за умови щорічного перегляду цих правил. Розморозити активи можна лише за рішенням кваліфікованої більшості країн ЄС.

У другому варіанті Європейська комісія пропонує поновлювати замороження активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третій варіант — продовжити період, коли ЄС буде поновлювати всі санкцій щодо Росії, до 36 місяців. Зараз санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 24 червня ЄС схвалив військову допомогу Україні з доходів від активів РФ.