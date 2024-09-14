Лідери США та Британії підтвердили непохитну підтримку України. Дозвіл на удари вглиб РФ не оголосили

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Президент США Джо Байден і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі у Вашингтоні 13 вересня підтвердили непохитну підтримку України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден і Стармер поглиблено обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, висловили «глибоку стурбованість» через передачу Іраном і Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримку КНР оборонно-промислової бази РФ. Водночас після результатів зустрічі публічно не оголосили дозвіл Україні бити зброєю США та Британії вглиб РФ, як про це писали західні медіа.

Стармер же після переговорів зазначив, що «це була зустріч не з приводу конкретної можливості», і натякнув, що подальшого розвитку подій варто очікувати після засідання Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

«Ми прийшли до сильної позиції», – сказав він, передає Politico.

Однією з важливих тем розмови стала війна на Близькому Сході. Лідери підтвердили свою відданість безпеці Ізраїлю, термінову потребу в угоді про припинення вогню, яка звільнить заручників і дозволить збільшити допомогу в Газі, а також необхідність Ізраїлю зробити більше для захисту цивільних і вирішення гуманітарної катастрофи в Газі.

Вони також засудили підтримувані Іраном напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі ще раніше заявив, що США не планують оголошувати про будь-яку нову політику щодо використання Україною далекобійної західної зброї. Кірбі додав, що Білий дім «серйозно сприйняв» попередження лідера РФ Володимира Путіна про те, що дозвіл на далекобійні удари буде «прямою участю» НАТО у війні проти Росії.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.

Однак цього тижня питання про зняття цієї заборони порушували під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена і голови МЗС Британії Девіда Леммі.