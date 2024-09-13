Білий дім: США не планують сьогодні оголосити про дозвіл Україні бити західною зброєю углиб РФ

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США не планують оголошувати про будь-яку нову політику щодо використання Україною далекобійної західної зброї для ударів вглиб Росії.

Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Про те, що політика США стосовно ударів по території РФ не зміниться, Кірбі заявив на тлі зустрічі президента США Джо Байдена і премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Медіа писали, що на ній, зокрема, лідери обговорять питання далекобійності України.

«Немає жодних змін у нашому погляді щодо надання Україні можливостей бити далекобійною зброєю углиб Росії. Я б не очікував жодного серйозного оголошення з цього приводу», — сказав Кірбі.

Кірбі додав, що Білий дім «серйозно сприйняв» попередження лідера РФ Володимира Путіна про те, що дозвіл на далекобійні удари буде «прямою участю» НАТО у війні проти Росії.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.

Однак цього тижня питання зняття цієї заборони порушували під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Британії Девіда Леммі. Це питання 13 вересня також обговорять лідери США та Британії.