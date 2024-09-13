Німецькі військові базуватимуться в Литві — країни підписали угоду

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підписали угоду, яка фіналізувала деталі розміщення німецьких військових у Литві.

Про це повідомляє Spiegel.

У документі прописали правовий статус німецьких військових і цивільних співробітників, які прибудуть до Литви. Зокрема, урегулювали право на проживання, оподаткування, організацію навчання для дітей військовослужбовців і цивільних співробітників, послуги охорони здоров’я.

Бригаду чисельністю до 5 тисяч людей повністю розгорнуть до 2027 року. Основними місцями дислокації будуть місто Рукла та полігон біля села Руднінкай неподалік кордону з Білоруссю.

У минулому році Німеччина зобов’язалася розгорнути свої війська на територіях Європейського Союзу й НАТО, які межують з Росією, Це вперше після Другої світової війни, коли німецькі війська базуватимуться в інших країнах.