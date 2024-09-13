ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцину проти віспи від Bavarian Nordic як першу вакцину проти mpox (раніше хворобу називали мавпяча віспа). Зараз в Африці спостерігається спалах цієї хвороби.

Про це повідомили у ВООЗ.

Вакцина призначена для людей віком від 18 років як дводозова ін’єкція, але її «можна використовувати не за призначенням», тобто для немовлят і дітей, а також для вагітних і людей з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважують потенційні ризики.

Крім того, ВООЗ рекомендує одноразову дозу вакцини там, де її запаси обмежені. Наявні дані показують, що однодозова вакцина MVA-BN, введена перед зараженням, має 76% ефективності захисту людей від mpox, а дві інʼєкції гарантують приблизно 82% ефективності.

Біотехнологічна компанія Bavarian Nordic запевняє, що може поставити «ще 50 мільйонів доз» протягом наступних 12—18 місяців додатково до 13 мільйонів доз, про доставку яких до 2025 року вона оголосила раніше.

Зараз компанія веде переговори зі світовими регуляторами лікарських засобів, щоб їй дозволили новий спосіб виробництва цієї вакцини, який прискорить виробництво.

Понад 120 країн підтвердили 103 тисячі випадків захворювання на mpox з початку глобального спалаху в 2022 році. Лише у 2024 році було 25 237 імовірних і підтверджених випадків і 723 смерті від різних спалахів у 14 країнах Африки.

Що таке mpox

Mpox — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній та Західній Африці. Раніше вона носила назву «мавпяча віспа», однак у 2022 році Всесвітня організація здоровʼя рекомендувала замінити цей термін на mpox.

Заразитися цією хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або через контакт із рідиною тварини — кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Віспа проявляється лихоманкою та висипами.