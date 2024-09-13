ЄС зняв санкції з матері Пригожина та сина олігарха Мазепіна

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Європейський Союз зняв санкції з матері покійного засновника «ПВК Вагнер» Віолетти Пригожиної та сина білорусько-російського олігарха Микити Мазепіна.

Про це повідомили в офіційному журналі ЄС.

Віолетта Пригожина потрапила під санкції Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року за те, що володіла компанією «Конкорд Менеджмент і Консалтинг», яке належить групі компаній «Конкорд», заснованій її сином Євгенієм Пригожиним, а також іншими компаніями, повʼязаними з ним.

Микита Мазепін, колишній гонщик «Формули-1», був під санкціями через війну Росії проти України, а точніше за його звʼязки з батьком Дмитром Мазепіним. У Раді ЄС мали підстави вважати, що Дмитро Мазепін був основним спонсором свого сина в команді Нааs «Формули-1». Мазепін-старший підтримує війну РФ проти України за рахунок того, що працює в секторах економіки, які дають Кремлю гроші на армію.

На початку 2024 року Микита виграв справу в суді ЄС, який ухвалив зняти з нього санкції.

Кілька днів тому суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Олені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану в скасуванні європейських санкцій проти них.