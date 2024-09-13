Колишньому нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 71 мільйона гривень податків

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Народному депутату України І, ІІІ—VII скликань повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, колишній народний обранець незаконно створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому людей і найближчих родичів. Однак фактично керував ними сам. Як розповіли в Офісі генпрокурора, ці компанії, зокрема, отримували на банківські рахунки кошти «сумнівного походження», які перераховували на рахунки екснардепа. Потім він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Упродовж 2011—2018 років підозрюваний отримав дохід на загальну суму 387,6 мільйона гривень, який підлягав оподаткуванню. Натомість він приховав, що отримав цей прибуток і не зазначив його в податковій звітності. Так, він не сплатив податків на загальну суму 71,4 мільйона гривень.