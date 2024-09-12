The Times: Байден дозволить Україні удари вглиб Росії, але не американською зброєю

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Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети, але не американську зброю більшої дальності для ударів по Росії.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Джерела видання кажуть, що Байден може дати зелене світло президенту Володимиру Зеленському на використання британських ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ударів по цілях на російській території, якщо Велика Британія і Франція підтримують такий крок.

Однак США не планують дозволяти Україні застосовувати свою найбільш далекобійну версію ATACMS для ударів по військових цілях на території Росії, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.

Однак цього тижня питання зняття цієї заборони порушували під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Британії Девіда Леммі. Це питання 13 вересня також обговорять лідери США та Британії.