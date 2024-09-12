Розкрадання на ремонті доріг: Ексголові Дніпропетровської ОВА оголосили підозру

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Facebook / Валентин Резніченко

Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру у причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області.

Про це пишуть Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці не називають імена підозрюваних, однак вказують, що серед них — ексголова Дніпропетровської ОВА. Саме Резніченко обіймав цю посаду у період скоєння злочину.

Серед інших підозрюваних:

ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА;

екскерівник департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівник суб’єкта господарської діяльності.

Усім пʼятьом фігурантам повідомили підозру у зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання — шість років вʼязниці.

Про як справу мова

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло лише першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування доріг. Витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, учасники схеми, щоб отримати першочергове фінансування, замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у поточному та капітальному ремонті на необхідність експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування завищили до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 мільйона гривень. Журналісти раніше писали, що мова про фірму супутниці Резніченка.

Частину цих грошей надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних із Резніченком та його заступником.