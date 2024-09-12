Український культурний фонд очолить Анастасія Образцова. Що про неї відомо
- Автор:
- Оля Березюк
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11 вересня відбувся другий етап конкурсу на виконавчого директора Українського культурного фонду, перемогу здобула Анастасія Образцова — директорка Українського центру культурних досліджень.
Про це 12 вересня повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
На цей пост також претендували:
- заступниця першої директорки УКФ Юлії Федів та її наступника Владислава Берковського Ірина Осадча;
- продюсерка телеканалу СТБ Юлія Федець;
- політикиня та громадська діячка Галина Єрко.
Образцова останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім — у сфері культури та креативних індустрій. У 2016—2023 роках обіймала керівні посади в Міністерстві культури (керівниця сектору креативних індустрій, керівниця експертної групи з креативних індустрій, генеральна директорка директорату креативних індустрій, виконувачка обовʼязків директора директорату культури та мистецтв), а 2023 року очолила Український центр культурних досліджень.
Нова керівниця фонду стане до роботи після підписання контракту з міністерством. На цій посаді вона змінила Владислава Берковського, призначеного у 2021 році.
- Український культурний фонд — державний оператор розвитку культури та креативних індустрій України. Інституція заснована у 2017 році й займається підтримкою індивідуальних, національних та міжнародних культурно-мистецьких проєктів.
- Упродовж семи років своєї діяльності УКФ профінансував 2 717 культурно-мистецьких проєктів. Сума інвестованих коштів у них становить понад 1,6 млрд грн, а кількість охопленої Фондом аудиторії — 53 млн людей.