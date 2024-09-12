Український культурний фонд очолить Анастасія Образцова. Що про неї відомо

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11 вересня відбувся другий етап конкурсу на виконавчого директора Українського культурного фонду, перемогу здобула Анастасія Образцова — директорка Українського центру культурних досліджень.

Про це 12 вересня повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

На цей пост також претендували:

заступниця першої директорки УКФ Юлії Федів та її наступника Владислава Берковського Ірина Осадча;

продюсерка телеканалу СТБ Юлія Федець;

політикиня та громадська діячка Галина Єрко.

Образцова останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім — у сфері культури та креативних індустрій. У 2016—2023 роках обіймала керівні посади в Міністерстві культури (керівниця сектору креативних індустрій, керівниця експертної групи з креативних індустрій, генеральна директорка директорату креативних індустрій, виконувачка обовʼязків директора директорату культури та мистецтв), а 2023 року очолила Український центр культурних досліджень.

Нова керівниця фонду стане до роботи після підписання контракту з міністерством. На цій посаді вона змінила Владислава Берковського, призначеного у 2021 році.