В Україні відроджується коноплярство

Новини

Поліція Херсонської області

Українські аграрії активно відроджують і розвивають коноплярство у промислових цілях.

Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак після того, як відвідав господарства Хмільницького району Вінницької області.

Вирощування конопель може також вплинути на розвиток суміжних галузей — харчової, легкої та целюлозно-паперової. Це стало можливо зараз, тому що ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу.

За словами Віштака, культивування конопель сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів, як-от цинку, міді та свинцю. Також він додав, що в Україні найкращі сорти промислових конопель з усього світу.

Інститут лубʼяних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного сходу НААН України володіють різними сортами конопель. І ще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Він врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.