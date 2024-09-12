На кінофестивалі в Торонто все ж покажуть фільм, що відбілює росіян у війні проти України

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Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) «визнає і поважає» стурбованість щодо фільму «Росіяни на війні», що відбілює російських окупантів, які воюють проти України, однак премʼєру не скасує.

Про це йдеться у заяві TIFF.

Там наголошують, що фільм, який вони називають документальним і канадським, є офіційним спільним виробництвом Канади та Франції за фінансування кількох канадських агенцій як на федеральному, так і на провінційному рівнях.

«Ми розуміємо, що це було зроблено без відома чи участі будь-яких державних органів Росії. На наш погляд, у жодному разі не можна вважати цей фільм російською пропагандою», — заявив кінофестиваль.

І додав, що він виступає за право митців і працівників культури вільно висловлювати «справедливі політичні коментарі та протидіяти цензурі».

Також у TIFF висловили розуміння страждання українського народу через російське вторгнення.

«Коли ми працюємо з мистецтвом, створеним у цей політично заряджений час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думок, вираження поглядів і мирних зібрань, як це захищено Канадською хартією прав і свобод для всіх канадців, включно з канадськими митцями», — резюмували в TIFF.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику з боку України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Реакція України

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що МЗС України виступило проти показу цього фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, оскільки, за його словами, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України. Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.

Також Олег Ніколенко наголосив, що після тижнів інтенсивної комунікації керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто «не продемонструвало готовності вирішити наші занепокоєння в задовільний спосіб».