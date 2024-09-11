Блінкен анонсував зустріч Байдена та Стармера 13 вересня, на ній обговорять дозвіл Україні бити вглиб РФ (виправлено)

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден зустрінуться цієї пʼятниці, 13 вересня. Однією з тем зустрічі буде дозвіл Україні бити зброєю США та Британії вглиб РФ.

Про це на пресконференції в Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні», — заявив Блінкен.

Він також розповів, що сьогодні під час візиту в Київ обговорював з представниками України питання дозволу бити далекобійною зброєю по Росії.

«Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон. Потреби змінюються, змінюється поле бою. Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація — це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний», — сказав держсекретар США.

Виправлено: У попередній версії новини йшлося про зустріч президента України та США — так можна було зрозуміти з синхронного перекладу МЗС України. Однак в Офісі президента «Бабелю» уточнили, що такої зустрічі наразі не планується.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.