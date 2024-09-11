Зеленський оновив положення щодо Шевченківської премії. Що змінилось
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення положень Національної премії імені Тараса Шевченка, впровадивши низку змін до процедури та номінацій.
Указ опублікований на сайті Офісу президента.
Премію розширили новою номінацією — декоративно-прикладне мистецтво. До цього було лише сім номінацій:
- література;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва.
Також важлива зміна стосується висування кандидатів на здобуття премії. З 2024 року робити це зможуть лише культурні інституції. Раніше право висування мали також експерти та члени Шевченківського комітету.
Що таке Шевченківська премія
Шевченківську премію заснували в 1961 році. Це найвища творча відзнака в Україні за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Її призначають щороку, при цьому нагородити особу можна один раз за життя.
У 2024 році премію отримали: Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко («Публіцистика та журналістика»), Ярина Чорногуз та Дмитро Лазуткін («Література»), співачка Джамала та композиторка Кармелла Цепколенко («Музичне мистецтво»), Іван Уривський, Тетяна Овсійчук і Сусанна Карпенко («Театральне мистецтво»), художник Андрій Єрмоленко («Візуальне мистецтво»). Ще у двох категоріях нагород не вручали.
Розмір минулорічної премії складав 429 тисяч гривень.