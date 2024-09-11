Байден каже, що США працюють над зняттям обмежень щодо далекобійної зброї для України

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Адміністрація президента США Джо Байдена зараз працює над питанням зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності у війні проти Росії.

Про це Байден сказав у коментарі журналістам, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи знімуть США обмеження, американський президент повідомив, що його команда «працює над цим зараз».

Напередодні, 10 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що питання зняття обмежень Байден планує обговорити з британським премʼєром Кіром Стармером на зустрічі 13 вересня.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.