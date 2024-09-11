«Телебачення Торонто»: Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий перетинав кордон РФ під час служби у ВМС

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OSINT-команда «Телебачення Торонто» знайшла у злитій базі Федеральної служби безпеки РФ «Кордон» дані про перетини російського кордону начальником штабу Командування Сил безпілотних систем Романом Гладким у 2014 і 2015 роках, коли він, зокрема, служив у Командуванні Військово-морських сил.

Як кажуть у «Телебаченні Торонто», у базі немає інформації про конкретні пункти пропуску, тому він міг виїжджати або безпосередньо в Росію або в окупований Крим. З 2014 до 2015 року Роман Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів (туди й назад).

Роман Гладкий від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року займав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. За цей період він перетинав російський прикордонний пункт вісім разів.

Найчастіше (18 разів) Гладкий перетинав кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Також у базі знайшлися дані про виїзди в Росію або в окупований Крим дружини посадовця Олени Гладкої — 22 перетини кордону вперіод з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років.

Що передувало

Гладкий обіймав посаду начальника штабу Сил безпілотних систем майже місяць — його призначили наказом міністра оборони від 25 липня 2024. З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських ЗСУ. У 2018 році його звільнили через «неналежне виконання службових обовʼязків».

Офіційно ж пресслужба ВМС ЗСУ тоді повідомила, що він «зарахований у розпорядження міністра оборони України для визначення подальшого службового становища». А відсторонення Гладкого повʼязане з «виявленими недоліками у службовій діяльності за результатами перевірки Міноборони України однієї з військових частин».

Низка медіа, зокрема «Укрінформ", писали, що його дружина нібито має російське громадянство і живе в окупованому Криму, а донька брала участь у змаганнях з плавання за Центральний спортивний клуб армії РФ.