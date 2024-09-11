Побиття військового у Смілі: Підозрюваного в нападі затримали

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Поліцейські затримали підозрюваного в побитті ветерана у Смілі. Вони порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Фігурант, 28-річний чоловік, переховувався від правоохоронців в готелі на території Черкаської області. Однак його знайшли. Тепер суд обере йому запобіжний захід. Слідство клопоче про тримання під вартою.

Браузер не підтримує відео Національна поліція

За місцем проживання підозрюваного пройшли обшуки, там знайшли наркотичну речовину і зброю. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Також за фактом побиття ексвійськового у Смілі на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень щодо групового хуліганства та вимагання, за якими фігуранту повідомили про підозру.

Що передувало

Інцидент стався 3 вересня, але широкого розголосу набув лише у вихідні 7—8 вересня. Неподалік села Ротмистрівка між батьками ексвійськового та жителями Сміли на Hyundai стався конфлікт. За словами батьків, їх «підрізали», про що вони розповіли сину — і той вирішив розібратись з водієм.

Згодом військовий та водій Hyundai зустрілися, між ними сталась бійка. Зокрема, на поширених у мережі відео видно, як військового вдарили. На місце приїхала поліція й порущила справу за статтею про хуліганство.

Однак пізніше у соцмережах також опублікували відео, де військовий вибачається і каже, що в конфлікті на дорозі його батьки були неправі. При цьому на обличчі військового видно сліди побиття.

Усі ці відео призвели до суспільного розголосу, на ситуацію відреагував голова МВС Ігор Клименко, назвавши її ганебною і пообіцявши «належну і жорстку реакцію правоохоронців».

А в Нацполіції зазначили, що розпочали службове розслідування щодо дій поліцейських, які прибули на місце бійки.