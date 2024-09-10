Politico: Китай допомагає військовій машині РФ в обмін на секретні технології

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Китай надає Росії «дуже суттєву» військову допомогу в обмін на російські секретні військові технології підводних човнів і ракет.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час спілкування з журналістами, пише Politico.

Раніше США говорили, що Китай постачає Росії технології подвійного призначення, які можна застосувати як у військових, так і в цивільних цілях. Однак тепер Вашингтон однозначно заявляє, що Китай допомагає російським військовим.

Оскільки після вторгнення в Україну РФ зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну.

«Це не засоби подвійного призначення. Це в основному застосовують безпосередньо для російської військової машини. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російського військового комплексу», — сказав Кемпбелл.

За словами Кембелла, російський та китайський уряди на найвищому рівні намагаються приховати цю співпрацю.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що займає «неупереджену позицію» щодо війни. Однак в обмін на допомогу Росія почала надавати Китаю технології підводних човнів та ракет — сфери, в яких Москва раніше не хотіла співпрацювати з Пекіном.

Нові можливості КНР становлять загрозу не тільки для США, але й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї, наголошує Кемпбелл.