Побиття військового у Смілі: нападнику повідомили про підозру й оголосили в розшук

Новини

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який побив військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Нападнику інкримінують вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України).

Оскільки він переховується від органів слідства, його також оголосили в розшук.

Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що передувало

Інцидент стався 3 вересня, але широкого розголосу набув лише на вихідних 7—8 вересня. Неподалік села Ротмистрівка між батьками ексвійськового та жителями Сміли на Hyundai стався конфлікт. За словами батьків, їх «підрізали», про що вони розповіли сину — і той вирішив розібратись з водієм.

Згодом військовий та водій Hyundai й між ними сталась бійка. Зокрема, на поширених у мережі відео видно, як військового вдарили. На місце приїхала поліція й відкрила справу за статтею про хуліганство.

Однак пізніше у соцмережах також опублікували відео, де військовий вибачається і каже, що в конфлікті на дорозі його батьки були неправі. При цьому на обличчі військового видно сліди побиття.

Всі ці відео привели до суспільного розголосу, на ситуацію відреагував голова МВС Ігор Клименко, назвавши її ганебною і пообіцявши «належну і жорстку реакцію правоохоронців».

А в Нацполіції зазначили, що щодо дій поліцейських, які прибули на місце бійки, розпочали службове розслідування.