Блінкен: Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на атаки вглиб Росії

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Reuters / «Бабель»

Президент США Джо Байдена 13 вересня зустрінеться з британським премʼєром Кіром Стармером і обговорить дозвіл Україні бити вглиб Росії американською та британською зброєю.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав на пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

На конференції журналіст запитав, чи настав час дозволити Україні бити вглиб Росії далекобійною зброєю, отриманою від США та Британії.

У відповідь Блінкен наголосив, що США з першого дня вторгнення працювали над тим, щоб в України було все необхідне, аби найбільш ефективно захищатись від російської агресії.

Держсекретар також підкреслив, що коли Штати передають Україні озброєння, то враховують низку чинників: чи зможе Україна ефективно використовувати його, чи є в України можливість достатньо обслуговувати цю зброю і чи є така передача частиною ефективної стратегії.

Він зазначив, що разом з Леммі здійснить спільний візит до Києва вже цього тижня. Одна з цілей поїздки — почути безпосередньо від українського керівництва, які потреби має Київ і що партнери могли б зробити у найближчі тижні та місяці.

Після цього і Блінкен, і Леммі доповідатимуть лідерам своїх держав. А вже в пʼятницю, 13 вересня, Байден та Стармер матимуть зустріч, де, як припускає глава Держдепу, вони обговорять це питання.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їх зброю для далекобійних ударів вглиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозвіл на використання їх зброї для атак вглиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмеження на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.