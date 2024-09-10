Панама приєдналася до комюніке Саміту миру
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що Україна сподіваєтья на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.
За словами Зеленського, географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися.
- 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Дотепер різні країни та організації приєднуються до документа. Володимир Зеленський наголосив, що наразі 94 держави та організації поділяють погляди України, що базуються на принципах статуту ООН та міжнародного права.
- Комюніке включає три основні пункти — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.
- Україна планує провести другий Саміт миру за участі Росії до виборів президента у США, які мають пройти в листопаді 2024 року.