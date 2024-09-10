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Республіка Панама приєдналася до комюніке Саміту миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна сподіваєтья на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.

За словами Зеленського, географія країн, які підтримують принципи справедливого і міцного миру для України, продовжує розширюватися.